Football: l’AAF met officiellement fin à ses activités

San Antonio — L’Alliance of American Football (AAF) a officiellement mis fin à ses activités. La ligue comptant huit équipes n’a pu disputer plus que huit rencontres à sa saison initiale. L’organisation a par ailleurs déclaré faillite, mercredi. Fondée par le membre du Temple de la renommée du football Bill Polian et le producteur Charlie Ebersol, l’AAF espérait devenir une ligue de développement. Tom Dundon, propriétaire des Hurricanes de la Caroline, qui est devenu actionnaire majoritaire de l’AAF il n’y a que quelques semaines, a toutefois mis fin à ses activités, citant l’impossibilité de s’entendre avec l’Association des joueurs de la NFL au sujet de la disponibilité des joueurs.