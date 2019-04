Soccer féminin: une Coupe du monde organisée par les deux Corées?

Zurich — La FIFA a révélé qu’une candidature conjointe potentielle de la Corée du Nord et de la Corée du Sud demeure en lice pour l’organisation de la Coupe du monde féminine 2023. Les neuf fédérations de soccer qui ont manifesté leur intérêt le mois dernier ont respecté la date limite d’inscription de mardi. La FIFA a précisé que la Corée du Sud « a exprimé son intérêt pour une candidature conjointe » avec la Corée du Nord voisine. Les neuf pays, dont le Brésil et l’Afrique du Sud, qui ont accueilli la Coupe du monde masculine, doivent présenter leur dossier officiel de candidature d’ici le 4 octobre. Les autres candidats sont l’Argentine, l’Australie, la Bolivie, la Colombie, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Le conseil de la FIFA désignera le vainqueur en mars prochain.