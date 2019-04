Les Blue Jackets balaient le Lightning au premier tour

Le Lightning de Tampa Bay est devenu la première équipe de l’ère moderne de la LNH à être balayée au premier tour des séries éliminatoires après avoir remporté le trophée des Présidents en tant que champion de la saison régulière.

Les Blue Jackets de Columbus ont complété le balayage en gagnant le quatrième match 7-3, mardi, remportant du même coup une première série dans leur histoire.

Oliver Bjorkstrand a donné les devants pour de bon aux Blue Jackets avec 1:14 à faire au deuxième engagement. Artemi Panarin, Alexandre Texier et Matt Duchene ont ajouté des buts dans un filet désert tard en troisième période, confirmant le résultat.

Le Lightning avait égalé un record de la LNH avec 62 victoires en saison régulière et avait amassé 30 points de plus que les Blue Jackets. Depuis l’expansion de la LNH en 1967-68, aucune équipe championne de la saison régulière n’avait été balayée au premier tour des séries.

La troupe de Jon Cooper ne s’est finalement jamais remise de sa débandade de la première partie, quand elle avait échappé une avance de 3-0. Le défenseur étoile Victor Hedman a aussi raté les deux derniers matchs.

Texier a terminé le quatrième match avec deux buts, Seth Jones et Duchene ont amassé chacun un but et une aide, tandis que Pierre-Luc Dubois a récolté un but et deux aides pour les Blue Jackets. Sergei Bobrovsky a effectué 30 arrêts.

Steven Stamkos a marqué un premier but dans la série pour le Lightning, en plus d’être crédité d’une aide. Cédric Paquette et Brayden Point ont aussi touché la cible, alors que Nikita Kucherov a accumulé deux aides. Andrei Vasilevskiy a accordé quatre buts sur 22 tirs.

Au prochain tour, les Blue Jackets croiseront le fer avec le gagnant de la série entre les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto. Les Maple Leafs mènent cette série 2-1.