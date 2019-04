Tennis: premier contact réussi

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a accédé au deuxième tour du Masters de tennis de Monte-Carlo grâce à une victoire de 7-5, 7-6 (5) contre l’Argentin Juan Ignacio Londero mardi.

En déficit à 2-4 au bris d’égalité après avoir concédé quatre points consécutifs à son rival, Auger-Aliassime a réagi en gagnant cinq des six points suivants, dont un crucial minibris alors que le score était de 5-5. Sur le point suivant, il a mis fin au duel, à sa quatrième balle de match de l’affrontement.

« C’était mon premier match depuis Miami ; je ne savais pas trop à quoi m’attendre, a évoqué le Québécois. Je me suis bien senti dès le début. Je servais assez bien. Mais il s’est accroché jusqu’à la fin. Il a bien joué au bon moment. Pour moi, il fallait juste continuer à me créer des occasions. J’ai quand même su conclure, c’est ça l’important ! »

Défi au deuxième tour

Au deuxième tour, Auger-Aliassime, 33e joueur mondial et détenteur d’un laissez-passer des organisateurs, croisera le fer avec l’Allemand Alexander Zverev, classé 3e tête de série. Ce sera le premier duel entre les deux joueurs.

« C’est lui qui domine la prochaine génération, a déclaré Auger-Aliassime, en référence à Zverev. Il est déjà installé depuis quelques années. Il a des titres et de l’expérience. Pouvoir l’affronter et me mesurer à lui est une belle occasion. Je vais croire en mes moyens et essayer de m’imposer. Je vais voir ce que je pourrai ajuster contre lui, mais je vais surtout essayer d’imposer mes schémas à moi. »

Au cours du match, qui a duré 1 h 59 minutes, Auger-Aliassime a obtenu cinq as, mais a commis autant de doubles fautes. Il a par ailleurs remporté 88 % des points après avoir logé sa première balle de service en jeu.

À sa première sortie depuis sa défaite contre John Isner en demi-finale de l’Omnium de Miami, Auger-Aliassime a connu une séquence de 11 points consécutifs au milieu de la première manche, ce qui l’a aidé à se bâtir une avance de 4-1.

Il a été victime de deux bris en quatre occasions accordées, dont un alors qu’il menait 5-3 lors de la manche initiale. Le Québécois a cependant récupéré ce bris lors du 12e jeu de la première manche.

Le Québécois a été victime d’un autre bris dans des circonstances identiques à la deuxième manche, un jeu lors duquel il a laissé filer deux balles de match.

Depuis le début de 2019, Auger-Aliassime présente un dossier de 8-4 sur la terre battue, une surface sur laquelle il a joué plus de matchs l’an dernier lors de tournois de moindre importance. Il a même choisi de jouer sur cette surface au lieu de tenter sa chance lors des qualifications pour les Internationaux de Wimbledon.

L’idée était de travailler sur des aspects techniques du jeu, afin de développer une meilleure technique, a expliqué l’entraîneur Frédéric Fontang.

« Sur la terre battue, on doit apprendre à batailler pour le point. Mentalement, on doit être fort parce que les échanges sont plus longs. »

Bon choix

La décision a rapporté des dividendes, alors que le Québécois a pris part à une première finale de l’ATP, à l’Omnium de Rio, en février. Il se prépare maintenant pour les Internationaux de France, le seul des quatre tournois majeurs présentés sur la terre battue.

« Ç’a été un bon test de jouer dans ces tournois Challengers sur terre battue en Europe, soutient l’ancien joueur Brad Gilbert, maintenant analyste au réseau ESPN. Et de le voir connaître du succès et devenir meilleur est un très bon signe.

Gilbert prend tout de même la peine d’ajouter qu’il y a encore du travail à faire pour Auger-Aliassime, entre autres en ce qui a trait à son service.