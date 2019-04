Impact: acquisition du milieu de terrain Omar Browne grâce à une entente de prêt

Environ une semaine après que les premières rumeurs eurent fait surface, l’Impact de Montréal a fait l’acquisition du milieu de terrain international Omar Browne à la suite d’une entente de prêt pour le restant de la saison, avec option d’achat.

Dans un communiqué de presse, l’Impact a précisé que la transaction a été effectuée avec le club panaméen C.A. Independiente de La Chorrera. L’acquisition sera confirmée après la réception du certificat de transfert international de l’athlète du Panama, de son visa et son examen médical.

Présent au Stade Saputo où il a été témoin de la victoire de 1-0 de l’Impact contre le Crew de Columbus, Browne pourrait toutefois devoir agir comme simple spectateur, une fois de plus, lorsque l’Impact rendra visite à l’Union de Philadelphie samedi.

« Physiquement il est bien puisqu’il a joué beaucoup de matchs, a fait remarquer Rémi Garde, lors d’une mêlée de presse mardi au Centre Nutrilait. Maintenant, on n’a pas toutes les autorisations administratives, notamment un permis de travail pour qu’il puisse évoluer. On fait le maximum. J’espère que pour la fin de semaine, ce sera possible. »

Garde estime que Browne est un jeune joueur offensif ajoutera de la profondeur à l’effectif. Il lui reconnaît une belle technique en mouvement et des qualités de vitesse et de puissance.

Surtout, a noté Garde, il ajoute de la polyvalence à l’équipe, un aspect déjà présent ajoute l’entraîneur-chef.

« Ce qui est très intéressant avec Omar, et c’est ce que je recherchais, c’est un joueur offensif gaucher qui puisse jouer aussi à droite, en faux-pied comme on dit. Selon les défenses que l’on rencontre, le type d’équipe que l’on joue, ça donne des possibilités différentes. On va voir, on va le découvrir et on va essayer, évidemment, de tout faire pour le mettre à l’aise le plus rapidement. »

Âgé de 24 ans, Browne avait précédemment disputé toute sa carrière en première division panaméenne. Il a inscrit 15 buts au cours de ses deux dernières saisons avec Independiente, prenant part à 49 matchs, dont 39 titularisations, et 3808 minutes de jeu.

Il s’est récemment illustré durant l’édition 2019 de la Ligue des champions de la Concacaf, aidant C.A.I. à atteindre les quarts de finale de la compétition, marquant deux buts en deux matchs contre le Toronto FC en huitièmes de finale.

« J’ai su il n’y a pas longtemps qu’il y a une grosse réalité entre l’Impact et Toronto, mais c’est arrivé comme ça, a déclaré Browne mardi, par le biais d’un interprète. Je veux jouer pour l’équipe, j’attends qu’on me donne la chance et je vais essayer de faire le mieux possible pour les partisans. »

Sur la scène internationale, Browne a disputé quatre matchs avec l’équipe nationale du Panama, dont deux titularisations.

Dans un autre ordre d’idées, Garde n’avait aucune nouvelle fraîche à rapporter au sujet d’Ignacio Piatti, qui a raté les quatre dernières parties de l’Impact en raison d’une blessure au genou droit survenue le 16 mars.

Selon ce que Garde avait déclaré, Piatti devait se soumettre à d’autres examens médicaux en début de semaine. Interrogé à ce sujet mardi, Garde dit ne pas avoir eu de discussions avec les médecins.