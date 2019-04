Enquête du baseball majeur sur un message à connotation raciste

Chicago — Les autorités du baseball majeur mènent une enquête sur un message raciste destiné au releveur Carl Edwards fils, des Cubs de Chicago, et récemment rédigé sur Instagram. The Athletic a été le premier à rapporter la tenue de cette enquête. Theo Epstein, président des opérations baseball chez les Cubs, a qualifié le message de « condamnable » et a ajouté qu’il ne « pouvait pas être toléré dans notre sport et notre société ». Epstein a également déclaré que les Cubs offrent leur soutien aux efforts des autorités du baseball majeur pour « identifier la personne responsable ».