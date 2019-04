Les Flyers de Philadelphie confient le poste d’entraîneur-chef à Alain Vigneault

Les Flyers de Philadelphie ont fait d’Alain Vigneault le 21e entraîneur-chef de leur histoire. L’équipe en a fait l’annonce lundi.

L’homme de 57 ans a passé près de 16 saisons comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey avec le Canadien de Montréal (1997 à 2001), les Canucks de Vancouver (2006 à 2013) et les Rangers de New York (2013 à 2018).

« Leur histoire et les partisans passionnés font de cette équipe une de première classe, a dit Vigneault, dans un communiqué. J’ai hâte de travailler avec Chuck [Fletcher, le directeur général], le groupe talentueux de joueurs et les espoirs qui se développent, dans l’objectif de ramener les Flyers sur l’avant-scène de la LNH. »

Vigneault a été nommé à la tête d’Équipe Canada en vue du Championnat du monde de hockey la semaine dernière.

Le Québécois a dirigé 1216 matchs dans la LNH, compilant un dossier de 648-435-35-98 (,588), en plus de 139 matchs éliminatoires, menant les Canucks de Vancouver (2011) et les Rangers de New York (2014) à la finale de la Coupe Stanley.

Ses équipes ont remporté sept championnats de section et participé aux séries éliminatoires 11 fois, atteignant au moins le deuxième tour en huit occasions. Trois fois, il a remporté le trophée des Présidents : en 2010-2011 et 2011-2012 (avec les Canucks), ainsi qu’en 2014-15, avec les Rangers.

À ses 11 dernières saisons complètes derrière le banc, ses équipes ont récolté 100 points ou plus huit fois. Neuf fois, il a remporté 45 victoires ou plus ; trois fois 50 ou plus.

Vigneault a remporté le trophée Jack-Adams, remis à l’entraîneur par excellence de la LNH, en 2006-2007, quand il a mené les Canucks à une fiche de 49-26-7 pour 105 points. Il a aussi été finaliste en trois autres occasions (2000, 2011 et 2015).

Ses 648 victoires lui confèrent l’égalité au 12e rang de tous les temps dans la LNH et constituent le sixième plus haut total parmi les entraîneurs en fonction. Il détient le record des Canucks avec 313 victoires.