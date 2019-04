Marathon de Boston: un Kényan et une Éthiopienne remportent l’épreuve

Boston —Le Kényan Lawrence Cherono a devancé l’Éthiopien Lelisa Desisa au sprint pour remporter le marathon de Boston, lundi. Cherono a couru la distance de 42,2 km dans un temps non officiel de 2 heures 7 minutes 57 secondes. Desisa, vainqueur en 2015, a suivi en 2:07:59.Le Kényan Kenneth Kipkemoi a complété le podium en 2:08:06. Chez les femmes, l’Éthiopienne Worknesh Degefa s’est rapidement détachée de ses rivales et a parcouru seule en tête les 30 derniers kilomètres en route vers la victoire. Elle a arrêté le chrono à 2:23:31 pour devenir la huitième Éthiopienne à gagner la prestigieuse course. La Kényane Edna Kiplagat a pris le deuxième rang en 2:24:13, tandis que l’Américaine Jordan Hasay a terminé troisième en 2:25:20.