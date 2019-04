Le Lightning de Tampa Bay au bord de l'élimination

Les Blues Jackets ont poursuivi sur leur lancée dimanche en vainquant le Lightning de Tampa Bay 3-1. Matt Duchene, Oliver Bjorkstrand et puis Cam Atkinson, dans un filet désert, ont touché la cible du côté des vainqueurs. Dans une cause perdante, Ondrej Palat a été le seul à déjouer Sergei Bobrovsky. Le Lightning de Tampa Bay, meilleure équipe de la LNH en saison régulière, fera donc face à l'élimination mardi soir après avoir encaissé un troisième revers en autant d'occasions. La formation floridienne était privée de son attaquant vedette et meilleur pointeur de la ligue en saison régulière, Nikita Kucherov, suspendu à la suite d'une mise en échec dangereuse lors du 2e match.