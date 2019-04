Les Canadiennes se consolent avec le bronze

Photo: Martti Kainulainen Associated Press

Espoo — Le Canada a obtenu le bronze au Mondial de hockey féminin, dimanche en Finlande, après avoir rossé la Russie 7-0. Loren Gabel a réussi un doublé. Natalie Spooner, Rebecca Johnston, Jamie Lee Rattray et les défenseuses Erin Ambrose et Jaime Bourbonnais ont aussi trouvé le fond du filet. Geneviève Lacasse a effectué six arrêts. Les représentantes de l’unifolié s’étaient inclinées contre la Finlande en demies samedi, ce qui signifie qu’elles n’ont pas pu participer à la finale pour la première fois depuis l’instauration du tournoi en 1990. En finale, les Américaines ont triomphé 2-1 en fusillade. Les Finlandaises croyaient avoir gagné l’or en prolongation, les joueuses ayant sauté sur la patinoire pour célébrer la victoire, mais le but a finalement été refusé après une longue consultation des reprises vidéo.