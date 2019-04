Les Blue Jackets battent à nouveau le Lightning

Matt Duchene a récolté un but et trois aides et les Blue Jackets de Columbus sont aux commandes leur série de premier tour face au Lightning de Tampa Bay grâce à une victoire de 5-1, vendredi.

Les Blue Jackets avaient dû effacer un déficit de trois buts avant de gagner le premier match contre le Lightning, mercredi. Cette fois, le résultat n’a jamais fait de doute.

Duchene a préparé les buts de Cam Atkinson et Zach Werenski en première période avant de toucher la cible après 1 min 28 s de jeu en deuxième.

Werenski et Artemi Panarin ont amassé chacun un but et une aide pour les Blue Jackets, tandis que Riley Nash a aussi marqué. Sergei Bobrovsky a repoussé 23 tirs.

« Non, et je suis sérieux, a répondu l’entraîneur-chef des Blue Jackets, John Tortorella, quand on lui a demandé s’il était surpris de voir son équipe en avant 2-0 dans la série. Nous avons une bonne équipe. Nous avons fait face à beaucoup d’adversité. Si nous voulons avoir du succès, nous devons jouer en équipe. Même quand nous étions en retard 3-0 [mercredi], je trouvais que notre jeu était toujours à point. »

Mikhail Sergachev a répliqué tôt en troisième période pour le Lightning, mais les champions du trophée des Présidents n’ont pas été capables de réussir la remontée. Andrei Vasilevskiy a accordé cinq buts sur vingt-sept tirs.

Le match no 3 sera présenté dimanche, à Columbus.

Le Lightning avait perdu deux fois de suite à seulement deux reprises pendant la saison régulière, égalant aussi un record du circuit avec 62 victoires. La formation floridienne avait même gagné ses trois duels contre les Blue Jackets cette saison avec un avantage de 17-3 au chapitre des buts marqués.

« Nous sommes meilleurs que nous le démontrons, a mentionné l’attaquant du Lightning Steven Stamkos. Ça ne sert à rien de bouder. Nous devons trouver un moyen de gagner. »

Nikita Kucherov, qui a récolté 128 points pendant la campagne, a été blanchi de la feuille de pointage dans un deuxième match d’affilée. Frustré, Kucherov a écopé des punitions mineure, majeure et 10 minutes d’inconduite tard en troisième période.

Kucherov participera à une audience avec le département de la sécurité des joueurs de la LNH, samedi.

« Je ne vais pas partager ma pensée, a dit Tortorella au sujet du geste de Kucherov contre le défenseur Markus Nutivaara. Je crois que ça s’explique par soi-même. »

Mince consolation pour le Lightning, les Blue Jackets menaient aussi 2-0 face aux Capitals de Washington au premier tour le printemps dernier. Les Capitals avaient ensuite renversé la vapeur pour gagner la série en six matchs, filant par la suite vers le triomphe de la coupe Stanley.