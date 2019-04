F1: Bottas domine les essais libres en Chine

Le pilote de Mercedes Valtteri Bottas et son adversaire chez Ferrari Sebastian Vettel ont dominé les deux premières séances d’essais au Grand Prix de Formule 1 de Chine, vendredi. Vettel a été le plus rapide en matinée, mais Bottas a légèrement amélioré son temps en après-midi. Les chronos ont été plus rapides en après-midi, et Bottas a terminé le tracé en une minute et 33,330 secondes. L’Allemand a signé un temps de 1 min 33,357 s en après-midi, suivi du pilote Red Bull Max Verstappen (1 min 33,551 s) et de Lewis Hamilton (1 min 34,037 s), chez Mercedes. Lance Stroll, qui avait enregistré le neuvième chrono de la séance en matinée, a connu un peu moins de succès en après-midi. Il s’est contenté du 14e temps, soit 1 min 34,779 s.