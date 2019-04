Ignacio Piatti ratera la rentrée montréalaise de l’Impact contre Columbus

Même si la météo demeure une science inexacte, le soleil et le temps doux devraient être au rendez-vous pour la rentrée tant attendue de l’Impact de Montréal samedi après-midi au stade Saputo. Ce qui est indéniable, toutefois, c’est que l’attaquant Ignacio Piatti n’y sera pas.

L’entraîneur-chef Rémi Garde a confirmé l’absence de l’as argentin lors de son point de presse, jeudi, au Centre Nutrilait.

Blessé au genou droit, Piatti ratera donc un quatrième match de suite, celui-là contre le Crew de Columbus (4-1-1), qui domine le classement de l’Association Est avec 13 points. Et rien ne dit qu’on le reverra à court terme.

« Il y a toujours une douleur, et malheureusement, il ne sera pas là pour le match d’ouverture samedi. Il y aura des examens complémentaires médicaux, que le docteur a demandés en début de semaine prochaine. Alors, on en saura un peu plus la semaine prochaine. »

Questionné à savoir si la blessure n’était pas en fait plus grave que ce qui avait peut-être été anticipé au départ, Garde a répondu par la négative.

« Ça évolue un petit peu, mais pas aussi vite qu’on l’espérait, donc il y aura des examens complémentaires », s’est-il contenté de dire.

En l’absence de Piatti, l’Impact (2-2-2) a soutiré deux matchs nuls en trois rencontres, mais a été limité à un seul but, marqué en toute fin de rencontre dans un cinglant revers de 7-1 contre le Sporting de Kansas City, le 30 mars.

L’autre souci de Garde — et il concerne aussi les joueurs des deux équipes —, c’est l’état du terrain samedi, après la pluie verglaçante de lundi et les nombreux flocons blancs du lendemain.

Pour le moment, il y a matière à être optimiste alors que l’on annonce un après-midi ensoleillé et un mercure qui devrait s’élever à 16 Celsius. Il ne faut toutefois pas s’attendre à voir un gazon verdoyant.

« C’est une grande préoccupation. On n’était pas là, mais on a eu des images de la tempête de neige pendant qu’on était à Washington », a raconté Garde, au sujet du terrain.

« Je sais que le club va tout mettre en oeuvre pour qu’on puisse jouer ce premier match, que tout le monde attend et qu’on a envie de jouer. La journée sera belle samedi sur le plan de la météo. Jusque-là, je sais que le maximum sera fait. J’espère que ce sera dans les meilleures conditions possible. Ceci étant dit, quand on a joué au Yankee Stadium, on peut presque jouer partout ! » a-t-il ajouté, sourire aux lèvres.

Il était temps…

Garde et ses joueurs ne cachaient pas leur contentement de retrouver un environnement qui leur a fait grand bien en 2018.

À compter du 2 juin l’année dernière, l’Impact a affiché un dossier de 9-1-2 au stade Saputo. Lors de ces 12 rencontres, le onze montréalais a marqué 23 buts, n’en a donné que six et a enregistré sept jeux blancs.

Le mot « enfin » n’était pas de trop pour décrire la sensation généralisée dans l’équipe après une longue et peu banale séquence de six matchs à l’étranger.

« Honnêtement, oui, même si tout a été bien organisé et qu’on a essayé de faire le maximum sur ces six premiers matchs », a avoué Garde lorsqu’il s’est fait demander s’il ressentait un certain soulagement à l’idée de renouer avec les partisans du club.

« Bien sûr que, de revenir ici, avoir le feeling, les sentiments qu’on avait l’année dernière quand on était ici, c’est très important, a-t-il dit. On est très heureux. Maintenant, on sait que c’est un bon test, un bon match. Le premier à domicile, c’est toujours important. »

Au cours de ces six matchs loin de ses partisans, l’Impact a été privé de Piatti, a vu deux de ses joueurs écoper de cartons rouges et a subi la pire raclée de son histoire. Et bien sûr, il y a eu la fameuse saga du passeport de Harry Novillo, perdu à la veille du match du 30 mars à Kansas City.

« Il n’y a rien à redire, tout a déjà été dit dans la presse », a déclaré Novillo, qui rencontrait les journalistes pour la première fois depuis le fameux incident.

« Le passeport a été perdu, on ne peut rien changer, je ne peux pas le faire réapparaître. On a dû faire le maximum pour le récupérer avec l’ambassade française, qui a fait un travail incroyable. L’essentiel, c’est de penser qu’aujourd’hui, je suis présent, je suis disponible pour le groupe. »

Novillo a dit avoir ressenti de la frustration au moment de l’incident, sachant qu’il ne pourrait aider ses coéquipiers.

« Vous savez, on a un groupe, on est très soudés. Je pense que ça touche tout le monde, et moi le premier, parce que je ne pouvais pas leur donner ce que je voulais leur donner. »