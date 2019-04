Clifford Starke confirme son intérêt pour les Alouettes de Montréal

L’homme d’affaires montréalais Clifford Starke a confirmé jeudi son intérêt de se porter acquéreur des Alouettes de Montréal.

Il en a fait l’annonce dans un communiqué transmis aux médias du pays. « Dans une période d’incertitude quant à l’avenir des Alouettes, je voudrais officiellement annoncer mon intention de franchir toutes les étapes nécessaires pour faire l’acquisition des Alouettes de Montréal, tout en respectant le processus de la Ligue canadienne de football, a écrit le président de Hampstead Private Capital. C’est mon plus grand désir et objectif que de ramener la Coupe Grey à la maison, à Montréal. »

Starke ajoute que « ses partenaires et lui ont l’expertise pour stabiliser la franchise » et qu’ils désirent « restaurer l’héritage des Alouettes ».

Photo: La Presse canadienne

Par ailleurs, le Réseau des sports (RDS) a dévoilé jeudi matin que la Ligue canadienne aurait racheté la franchise de Wetenhall afin de trouver un nouvel acheteur.

« Selon nos informations, les Wetenhall sont toujours propriétaires des Alouettes, a indiqué un porte-parole du circuit Ambrosie à La Presse canadienne par courriel. La ligue travaille de concert avec l’équipe afin de la remettre sur des bases solides. »

Même son de cloche du côté des Alouettes.

« Comme nous l’avons indiqué à RDS [mercredi], la famille Wetenhall est toujours propriétaire des Alouettes, » a indiqué un porte-parole de la formation montréalaise.

Les rumeurs d’une reprise de l’équipe par la ligue circulent depuis déjà quelques semaines.

La semaine dernière, l’ex-porte-couleurs des Alouettes et conseiller financier Éric Lapointe a annoncé qu’il n’était plus dans la course pour acquérir le club, citant des délais trop serrés d’ici le début de la saison pour mettre son empreinte sur l’organisation.

Propriétaire depuis 1997

Robert Wetenhall est propriétaire des Alouettes depuis plus de 20 ans. Il a relancé la concession en 1997, après qu’elle eut été reprise de Michael Gelfand et qu’elle eut déclaré faillite. Wetenhall a aussi épongé les dettes de l’équipe, même s’il n’était pas légalement obligé de le faire.

À l’arrivée en poste de Wetenhall, les Alouettes étaient une puissance de la ligue. Entre 1999 et 2012, la concession montréalaise a dominé la section Est en neuf occasions et a pris part à huit matchs de la Coupe Grey, dont trois victoires.

Le dernier titre des Alouettes remonte à 2010. Ils ont raté les éliminatoires au cours des quatre dernières saisons et ont présenté une piètre fiche de 21-51 pendant cette séquence.

Wetenhall est un ancien actionnaire minoritaire des Patriots de Boston, de l’American Football League, et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans la NFL. En 2011, il a reçu un doctorat honorifique de la Faculté de droit de l’Université McGill pour son travail avec les Alouettes et l’agrandissement du stade Percival-Molson.

Il a été intronisé au Temple de la renommée du football canadien en 2015.