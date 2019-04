Vigneault sera l’entraîneur du Canada au Mondial de hockey

Alain Vigneault mènera une équipe d’entraîneurs constituée de quatre vétérans de la Ligue nationale de hockey derrière le banc du Canada au Championnat mondial de hockey.

La compétition sera disputée à Kosice et Bratislava, en Slovaquie, du 10 au 26 mai.

Vigneault sera secondé de Dave Hakstol, Kirk Muller et Lindy Ruff.

Vigneault a passé plus de 15 ans comme entraîneur-chef dans la LNH, dirigeant le Canadien de Montréal (1997-2000), les Canucks de Vancouver (2006-2013) et les Rangers de New York (2013-2018). En 1216 matchs, il a récolté 648 victoires et remporté trois fois le Trophée des présidents. Il a aussi été finaliste à l’obtention du trophée Jack-Adams en quatre occasions, l’emportant une fois, en 2007.

Il a représenté le Canada deux fois comme entraîneur adjoint au Championnat mondial junior (1989, 1991), remportant même la médaille d’or en 1991.

« C’est une occasion qui ne m’avait jamais été offerte à ce niveau, a souligné Vigneault au cours d’une téléconférence mise sur pied par Hockey Canada. Ça va me permettre de parfaire mes connaissances au hockey international, mais également au hockey en général. […] Je suis excité à l’idée de travailler avec de jeunes joueurs qui veulent représenter leur pays et je n’ai pas hésité à embarquer dans le projet. »

L’homme de 57 ans, qui a passé la dernière campagne loin des feux de la rampe de la LNH, cherchera à avoir une équipe rapide et énergique sous la main.

« On recherche de la vitesse, du talent, des défenseurs avec un bon jeu de transition, capables de battre l’échec avant et de relancer l’attaque, a-t-il expliqué. C’est certain qu’avec les grandes surfaces de jeu, ça prend des gars qui ont un bon sens du hockey et qui sont de très bons patineurs, autant à l’attaque qu’en défense. »

Le directeur général du club, Jason Botteril, n’a pas voulu confirmer l’identité des joueurs qui ont déjà signalé leur intention de se rendre en Slovaquie, mais il a rappelé que le tournoi est disputé une semaine plus tard que par les années passées.

« Les septièmes matchs éventuels des premières séries sont à une semaine de notre date d’arrivée en Europe, a-t-il souligné. Ça pourrait nous permettre d’avoir un plus grand bassin de joueurs disponibles et intéressés. »

Hakstol effectue un retour auprès de l’équipe nationale masculine du Canada après avoir remporté une médaille d’argent comme entraîneur adjoint au Championnat mondial en 2017. Il a passé plus de trois ans comme entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie (2015-2018), après avoir occupé différents rôles d’entraîneur à l’Université du Dakota du Nord (2000-2015).

Muller a rejoint le personnel du Tricolore en tant qu’entraîneur associé au cours de la saison 2016-2017, après avoir été entraîneur adjoint de l’équipe de 2006 à 2011. Il a également été entraîneur adjoint des Blues de St. Louis (2014-2016) et entraîneur-chef des Hurricanes de la Caroline (2011-2014). Il a représenté le Canada deux fois comme entraîneur, soit au Championnat mondial des moins de 18 ans en 2008 et à la Loto Cup en 2005.

Ruff vient de terminer sa deuxième saison comme entraîneur adjoint des Rangers. Avant de se joindre aux Rangers, il a été entraîneur-chef des Sabres de Buffalo (1997-2012) et des Stars de Dallas (2013-2017), ainsi qu’entraîneur adjoint des Panthers de la Floride (1993-1997). Comme entraîneur-chef, il a remporté 736 de ses 1493 matchs en saison régulière.

Le Canada amorcera le tournoi contre la Finlande le 10 mai, au Steel Arena de Kosice. La ronde préliminaire se déroulera jusqu’au 21 mai. Le Canada a aussi rendez-vous avec la Grande-Bretagne, la Slovaquie, la France, l’Allemagne, le Danemark et les États-Unis en ronde préliminaire, avant les matchs pour les médailles de bronze et d’or le 26 mai.

Depuis 1931, le Canada a remporté le championnat mondial 20 fois, sans compter les années où l’équipe médaillée d’or aux Jeux olympiques d’hiver était aussi considérée comme championne du monde. Le pays a également gagné douze médailles d’argent et sept de bronze au cours de cette période.