Voynov suspendu au moins jusqu’en 2020

La Ligue nationale de hockey a suspendu le défenseur Slava Voynov pour la saison 2019-2020 et les séries éliminatoires 2020, après avoir déterminé qu’il avait commis des actes de violence conjugale. Le Russe de 29 ans pourrait être réintégré le 1er juillet 2020, selon son comportement. Alors employé par des Kings de Los Angeles, Voynov a été suspendu sans salaire pour une durée indéterminée en octobre 2014 après avoir été arrêté pour violence domestique. Il n’a pas contesté les allégations, a quitté les États-Unis pour retourner en Russie et, en juillet, la condamnation a été annulée par un juge du comté de Los Angeles. Après une enquête de la ligue et une audience le 21 mars, Gary Bettman a déterminé que Voynov s’était livré à des actes de violence domestique contre sa femme.