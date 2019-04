Décès de l’une des créatrices du circuit LPGA

Photo: LPGA via Associated Press

Los Angeles — L’Américaine Marilynn Smith, qui a participé à la création du circuit professionnel américain féminin de golf (LPGA), est décédée mardi à l’âge de 89 ans, a annoncé le circuit LPGA. Smith était l’une des 13 joueuses qui ont lancé le circuit professionnel en 1949. Elle a remporté, durant sa carrière de joueuse, 21 titres LPGA, dont deux du Grand Chelem. Elle a présidé le circuit LPGA entre 1958 et 1973, avant de se reconvertir dans le journalisme télé et de devenir la première femme à couvrir une épreuve masculine en 1973. « Marilynn était notre fondatrice, notre étoile et surtout notre amie. Dans sa vie, elle a fait tomber des barrières, a mis fin à des stéréotypes et a donné confiance à tant de personnes », a souligné l’actuel président du circuit LPGA, Mike Whan.