Les Alouettes dans la mire du Montréalais Clifford Starke

L’homme d’affaires montréalais Clifford Starke annoncera officiellement mardi son intention d’acheter les Alouettes de Montréal, équipe détenue par Robert Wetenhall.

Brad Smith, un ex-receveur de la LCF avec les Argonauts de Toronto et les Eskimos d’Edmonton, est conseiller auprès de l’éventuel groupe de propriétaires dirigé par Starke. Il indique que Hampstead Private Capital est « plus qu’intéressé » par les Alouettes. « Il ne s’agit pas seulement que d’une décision d’affaires, mais une décision de passion, a-t-il dit. Ce gars-là veut l’équipe et la veut pour les bonnes raisons. »

Âgé de 35 ans, Starke a été conseiller ou directeur dans plus de 15 entreprises cotées en Bourse.

Smith, qui est aussi âgé de 35 ans, et Starke ont grandi ensemble à Montréal au cours des années 2000. Ils assistaient régulièrement aux matchs des Alouettes alors que ceux-ci étaient une des puissances de la LCF. De 2000 à 2010, l’équipe a pris part à huit finales, gagnant trois coupes Grey.

Son père, Larry, aujourd’hui un sénateur conservateur, a joué neuf saisons à Montréal en plus d’être deux fois président de l’équipe.

« [Starke] a connu beaucoup de succès en peu de temps, a indiqué Brad Smith. Il a choisi de profiter de ces succès pour mettre son énergie dans une entreprise qui ne sera pas un coup de circuit immédiat. Pour lui, il s’agit de faire quelque chose de bien pas seulement pour Montréal, mais pour lui, en tant que partisan. »

Les Alouettes traversent une période creuse, l’équipe ayant été exclue des matchs éliminatoires au cours des quatre dernières campagnes, compilant une fiche de 21-51 au cours de cette période.

La semaine dernière, l’ex-porte-couleurs des Alouettes Éric Lapointe a indiqué avoir retiré son offre, en raison des délais trop serrés d’ici le début de la saison. La LCF n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de La Presse canadienne, lundi. Plusieurs rumeurs laissent entendre que la ligue pourrait reprendre l’équipe afin de lui trouver un nouveau propriétaire.

Il appert que Starke mène cette course après le retrait de Lapointe. Du côté des Alouettes, on se contente de dire qu’on ne commente pas les rumeurs, sans nier que Wetenhall cherche à se départir du club.

Robert Wetenhall est propriétaire des Alouettes depuis plus de 20 ans. Il a relancé la concession en 1997, après qu’elle eut été reprise de Michael Gelfand et qu’elle eut déclaré faillite.