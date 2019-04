Les Panthers embauchent Joel Quenneville

Photo: Lynne Sladky associated Press

Sunrise — Dale Tallon et Joel Quenneville sont de nouveau réunis, et les Panthers de la Floride souhaitent qu’ils puissent recréer leur magie. Quenneville a été nommé entraîneur-chef des Panthers, qui ont entrepris leur saison morte avec ce coup d’éclat. C’est aussi des retrouvailles puisque Tallon avait embauché Quenneville au poste d’entraîneur des Blackhawks de Chicago en 2008 et l’a finalement vu gagner trois coupes Stanley en six ans. L’embauche de Quenneville a été annoncée moins de 36 heures après que la saison des Panthers eut pris fin. Les Blackhawks devaient 6 millions de dollars US à l’entraîneur pour la saison 2019-2020 et on estime que son embauche en Floride le maintien dans cette fourchette de salaire.