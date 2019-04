Le Canada bat la Russie 5-1 au Championnat du monde de hockey féminin

Le Canada a inscrit une coûteuse victoire de 5-1 contre la Russie au Championnat du monde de hockey féminin.

La capitaine de la formation, Marie-Philip Poulin, a aggravé sa blessure au genou gauche tard en troisième période. Elle a regagné le vestiaire en boitant et n’est plus revenue au jeu.

« Si vous ne pouvez plus jouer de la rencontre, ce n’est jamais bon signe, a souligné l’entraîneur-chef du Canada, Perry Pearn. Je suis déçu pour elle, elle est une grande compétitrice. Elle a travaillé très fort afin de pouvoir revenir au jeu. De voir son premier match se terminer aussi rapidement est très décevant. »

Pearn a ajouté qu’il était sûr que Poulin était prête à jouer avant la rencontre.

« Elle est ma coéquipière de trio, alors j’étais très heureuse de la voir revenir au jeu, a déclaré Rebecca Johnston. J’adore jouer avec elle et pour l’équipe, c’est bien de retrouver sa capitaine. C’est décevant de la voir quitter avant la fin du match. Souhaitons qu’elle puisse prendre du mieux et revenir plus tard dans le tournoi. »

Poulin s’est blessée le 24 février dernier, dans un match des Canadiennes de Montréal. Après avoir participé aux séances d’échauffement des deux premiers matchs du Canada, elle était de la formation partante, lundi. Son genou a toutefois cédé lors d’un contact le long de la bande avec Olga Sosina en fin de première et elle est retournée au banc, souffrant visiblement.

Tour du chapeau de Spooner

Natalie Spooner a réussi un tour du chapeau et s’est faite complice d’un but pour les gagnantes. Blayre Turnbull et Johnston ont complété la marque pour le Canada.

« Ils veulent que je sois proche du filet pendant l’avantage numérique et c’est nouveau pour moi. Mais je trouve ma place et je m’y plais bien, a déclaré Spooner, qui a maintenant franchi le cap des 50 buts dans l’uniforme canadien. Je peux prendre des retours de lancers ou faire dévier des rondelles. C’est super. »

La gardienne Geneviève Lacasse a effectué sept arrêts à son premier départ du tournoi. Elle n’a cédé que devant la défenseuse Liana Ganeyeva, tôt en début de troisième période, lors d’un avantage numérique.

Le Canada a marqué cinq buts sans réplique au cours des deux premières périodes. Les Russes n’ont pas récolté de tir au but au deuxième vingt. La gardienne Anna Prugova a été remplacée après le but de Turnbull, à 6:22 de la deuxième.

Le Canada a maintenant une fiche de 2-1, à égalité avec la Finlande, dans le groupe A. Les championnes en titre des États-Unis sont assurées de la première place du groupe avec une fiche de 3-0.

Le Canada accueillera la Finlande mardi afin de déterminer la deuxième place du groupe. La Finlande a vaincu la Suisse 6-2. Les Helvètes n’ont pas gagné en quatre sorties. Les Américaines compléteront leur tournoi à la ronde contre la Russie.

Les cinq formations du groupe A — les cinq meilleures au monde — passeront toutes à la ronde éliminatoire, en compagnie des trois premières du groupe B.

La République tchèque mène ce groupe avec neuf points à la suite de leur victoire de 3-1 contre le Japon. L’Allemagne est deuxième à six points. La Suède (quatre) et le Japon (trois) suivent.

La France a obtenu sa première victoire du tournoi, battant l’Allemagne 3-2.