Les Sabres de Buffalo congédient leur entraîneur-chef, Phil Housley

Buffalo — Les Sabres de Buffalo ont annoncé le congédiement de l’entraîneur-chef Phil Housley. L’équipe a fait part de la nouvelle dans un communiqué en début d’après-midi dimanche, quelques heures après la victoire de 7-1 contre les Red Wings de Detroit. Elle n’a publié aucun commentaire pour justifier sa décision. Les Sabres ont terminé au 13e rang du classement général de l’Association de l’Est avec un dossier global de 33-39-10 et ont raté les séries éliminatoires pour une huitième saison d’affilée. Après la victoire de samedi, Housley avait déclaré aux journalistes qu’il s’attendait à être de retour derrière le banc la saison prochaine. « Nous apprécions tous les efforts de Phil [Housley] au cours des deux dernières saisons. Il sera toujours respecté en tant que membre de l’organisation des Sabres et nous lui souhaitons, à lui et à sa famille, le meilleur pour la suite des choses », ont indiqué les propriétaires des Sabres, Terry et Kim Pegula, dans un communiqué.