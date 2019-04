Plus de peur que de mal pour McDavid après une blessure à la jambe

Photo: Jeff McIntosh La Presse canadienne

Edmonton — L’attaquant Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, s’en est possiblement tiré avec plus de peur que de mal, à la suite d’une blessure à la jambe gauche survenue lors du dernier match de la saison, samedi soir contre les Flames de Calgary. Le capitaine des Oilers a quitté la rencontre après avoir glissé violemment dans le filet rival pendant le match que les Oilers ont gagné 3-1. Au premier coup d’oeil, la blessure semblait grave, mais des radiographies n’ont rien révélé d’inquiétant. McDavid s’est soumis à un examen d’imagerie par résonance magnétique dimanche et les résultats ne seront pas connus avant un jour ou deux. « J’avais peur de me lever, je pensais que ma jambe allait tout simplement flancher, a déclaré McDavid. En toute honnêteté, je pensais que ma jambe était en deux morceaux quand j’étais assis sur la glace. Heureusement, l’os est correct et j’ai pu me lever et, avec beaucoup d’aide, quitter la patinoire. »