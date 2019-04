Les Panthers de la Floride congédient l’entraîneur-chef Bob Boughner

Les Panthers de la Floride ont congédié leur entraîneur-chef, Bob Boughner, qui a été à la barre de l’équipe pendant les deux dernières saisons sans jamais parvenir à la mener aux séries éliminatoires.

Le directeur général, Dale Tallon, en a fait l’annonce par communiqué dimanche matin, quelques heures à peine après que l’équipe eut perdu son dernier match du calendrier régulier, 4-3 en prolongation face aux Devils du New Jersey. L’entraîneur adjoint, Paul McFarland, a également été démis de ses fonctions.

L’an dernier, les Panthers avaient amassé 96 points, mais avaient raté les séries éliminatoires par un seul point. Cette année cependant, les Panthers (36-32-14) se sont contentés de 86 points et ont terminé à 12 points des Blue Jackets de Columbus et du huitième rang de l’Association de l’Est.

Les Panthers ont récolté dix points de moins que l’an dernier, même si Aleksander Barkov a établi un record d’équipe avec 96 points. Barkov est l’un des trois joueurs des Panthers ayant inscrit au moins 30 buts, avec Mike Hoffman (36) et Jonathan Huberdeau (30). Evgenii Dadonov en a obtenu 28.

Pendant le règne de Boughner, les Panthers ont gagné 80 de leurs 164 matchs. Ils ont maintenant raté les séries lors de 16 des 18 dernières campagnes.

Tallon a affirmé que la décision avait été « difficile à prendre ».

Les Panthers ont terminé au neuvième rang de la ligue cette saison au chapitre du nombre de buts inscrits par match, ils possédaient le deuxième meilleur avantage numérique du circuit et se trouvaient au 10e échelon en désavantage numérique. La formation de la Floride a toutefois connu beaucoup de difficultés en défensive.

« Nous n’avons pas répondu aux attentes et nous en partageons la responsabilité. Après une évaluation minutieuse, nous avons déterminé qu’il s’agit d’un premier pas nécessaire pour notre jeune équipe. Nous allons tenter de trouver un entraîneur-chef transformateur et expérimenté, doté d’un bon bagage associé à la Coupe Stanley », a déclaré Tallon dans le communiqué officiel des Panthers.

Et ce bagage, Joel Quenneville pourrait bien le posséder.

Une personne proche de la situation a dit à l’Associated Press dimanche que les Panthers et Quenneville ont eu quelques discussions. Quenneville a remporté la Coupe Stanley à trois reprises avec les Blackhawks de Chicago, après que Tallon – alors directeur général de l’équipe – l’eut embauché pour prendre les commandes de l’équipe en 2008.

Les Panthers ont complété leur 25e saison et leur prochain entraîneur sera le 16e à prendre les rênes de la concession. Des 15 entraîneurs qui ont été à la barre de l’équipe, 14 n’ont jamais gagné une série, 12 n’ont jamais remporté un match en séries et 11 n’ont jamais réussi à se qualifier pour le tournoi printanier.

La formation floridienne n’a pas gagné de série depuis 1996. Aucun des 13 derniers entraîneurs n’a pu changer la donne. Tallon tiendra une conférence de presse lundi pour discuter des projets à venir ou pour présenter aux médias le nouvel entraîneur de l’équipe, si jamais les choses changent d’ici là.

Les Panthers faisaient partie des trois équipes cette saison à détenir quatre joueurs qui ont inscrit au moins 28 buts. Les deux autres — le Lightning de Tampa Bay et les Sharks de San Jose — participeront aux séries éliminatoires.

Boughner pensait être de retour la saison prochaine

« Il y a eu plusieurs bonnes choses, a reconnu Boughner après le dernier match de la saison samedi, alors que les Panthers se sont inclinés 4-3 devant les Devils du New Jersey en prolongation. L’une des choses que nous avons ratées par contre, c’est se qualifier pour les séries, alors oui, c’est décevant. Barkov et les gars sont tellement jeunes. Ils vont grandir et vont devenir encore meilleurs. »

Boughner a souligné à ses joueurs samedi qu’ils avaient bien bataillé tout au long de la saison et il a également louangé ses assistants.

« Mon équipe d’entraîneurs a fait un super boulot », a reconnu Boughner.

L’état-major des Panthers n’était pas d’accord et Boughner en a payé le prix. Les Panthers ont terminé au 28e rang au chapitre des buts alloués.