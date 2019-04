L’Impact signe un match nul à New York

L’Impact de Montréal a arraché un match nul de 0-0 à saveur de victoire, samedi, contre le New York City FC.

L’Impact (2-2-1) a été amputé d’un joueur à compter de la 70e minute, lorsque Maximiliano Urruti a été expulsé de la rencontre après avoir écopé un carton rouge pour un tacle dangereux aux dépens de Maxime Chanot.

Le NYCFC (0-1-4) a ensuite accru la pression dans le territoire de l’Impact, ce qui a forcé l’entraîneur-chef Rémi Garde à remplacer Harry Novillo par Victor Cabrera, un joueur à caractère défensif, à la 77e. La substitution a porté ses fruits, et les Montréalais ont pu quitter le Yankee Stadium avec un point en poche.

L’Impact a craint le pire quelques minutes avant l’expulsion d’Urruti, en deuxième demie. La formation new-yorkaise croyait bien avoir ouvert la marque à la 63e minute, mais le filet d’Ismael Tajouri-Shradi a été rappelé à cause d’un hors-jeu.

Zakaria Diallo, qui était de retour au jeu après avoir écopé un carton rouge contre Orlando City, aurait pu procurer la victoire à l’Impact à la 94e, mais sa frappe dans la surface de réparation n’était pas cadrée.

Le domicile du NYCFC est un endroit où l’Impact n’a jamais connu beaucoup de succès, comme l’indique sa fiche d’un gain — le 1er août 2015 — deux revers et trois verdicts nuls.

L’absence d’Ignacio Piatti, dont la blessure au genou droit est à ce point sévère qu’on sait déjà qu’il ne pourra pas affronter le D.C. United le 9 avril à Washington, s’est fait sentir — surtout en attaque. Garde a cependant pu compter sur Harry Novillo dès la première minute de jeu, après la fameuse saga du passeport.

Ce match nul s’avère un véritable baume pour les Montréalais, surtout après la défaite historique de 7-1 encaissée la semaine dernière contre le Sporting Kansas City.

Une première demie sans histoire

On s’attendait à une guerre de tranchées et on l’a eue.

La première demie s’est d’ailleurs révélée particulièrement soporifique ; la formation new-yorkaise a offert une clinique de possession du ballon à l’Impact, sans trouver de faille dans le front défensif montréalais.

Le nouveau joueur désigné du NYCFC Alexandru Mitrita, surnommé la fourmi atomique roumaine, a été à l’origine de la première alerte en territoire de l’Impact. Sa frappe à bout portant, décochée pendant la septième minute de jeu, a été repoussée aisément par le gardien Evan Bush.

La première véritable chance de marquer des hommes de Garde s’est produite à la 32e minute. Saphir Taïder n’a toutefois pu compléter la pièce de jeu orchestrée par Urruti à l’entrée de la surface de réparation, puisque le gardien Sean Johnson a récupéré le ballon à temps pour éviter la menace.

Taïder est revenu à la charge tout juste avant l’entracte, sur un coup de pied arrêté, mais sa tête a été stoppée par Johnson.