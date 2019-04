Benfeito et Zsombor-Murray gagnent l’argent en synchro mixte à la Coupe Canada

Le Canada a décroché sa première médaille à la Coupe Canada de plongeon. Meaghan Benfeito et Nathan Zsambor-Murray ont décroché l’argent à la tour synchro mixte, samedi.

Benfeito, de Montréal, et Zsambor-Murray, de Pointe-Claire, ont amassé 313,86 points dans cette épreuve. Seuls les Chinois Zewei Wang et Yijin Xu les ont surpassés, avec un total de 321,54. Le podium a été complété par les Cubains Jeinkler Aguirre et Anisley Garcia, à 290,34.

Il s’agissait de la première finale à être présentée samedi à Calgary.

Les Québécois Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac participeront à celle au tremplin de 3 m synchro un peu plus tard, suivis de leurs compatriotes Jennifer Abel et Pamela Ware au tremplin de 3 m individuel.

Benfeito tentera ensuite de décrocher une deuxième médaille lors de la finale à la tour synchro, en compagnie de l’Albertaine Caeli McKay.

Vincent Riendeau s’exécutera pour sa part à la tour individuelle, la dernière épreuve prévue au programme samedi.

Les plongeurs canadiens seront de retour à la piscine dimanche pour la dernière journée de la compétition, avant de se diriger vers Montréal pour la prochaine étape de la Série mondiale de plongeon, du 26 au 28 avril.