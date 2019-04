Le légendaire joueur de soccer brésilien Pelé est hospitalisé à Paris

Photo: Franck Fife Agence France-Presse

Paris — Le légendaire joueur de soccer Pelé a été hospitalisé à Paris mercredi en raison d’une infection urinaire à la suite d’une rencontre avec le joueur étoile Kylian Mbappé dans la capitale française, a annoncé son porte-parole. Pepito Fornos a déclaré à Associated Press que le Brésilien, qui a remporté la Coupe du monde en trois occasions, sera hospitalisé pendant deux jours, au maximum. Selon Fornos, Pelé était incommodé et les médecins ont détecté une infection urinaire. Il a ajouté que Pelé recevait des antibiotiques et que tout était « sous contrôle ». Plus tôt en journée, le réseau brésilien Globo avait annoncé que Pelé a eu un rhume mardi et prenait des médicaments dans sa chambre d’hôtel. À son réveil, il ressentait toujours un malaise et a donc été transporté à l’hôpital mercredi. Pelé, qui est âgé de 78 ans, et Mbappé, qui a fait l’objet d’éloges pour son jeu semblable à celui du Brésilien lors de la conquête de la Coupe du monde de la France l’été dernier, se sont rencontrés lors d’un événement promotionnel d’un fabricant de montres suisse. Pelé a été admis à l’hôpital à quelques reprises ces dernières années, notamment pour des interventions aux reins et à la prostate. La rencontre entre Pelé et Mbappé devait initialement avoir lieu en novembre dernier, mais elle avait été remise en raison de l’état de santé précaire du Brésilien.