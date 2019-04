Piatti ratera un autre match, le dossier de Novillo encore en suspens

Une chose est sûre chez l’Impact de Montréal : Ignacio Piatti ratera un autre match, au minimum. Ce qui l’est moins, c’est le statut de Harry Novillo, qui devait le remplacer samedi dernier contre le Sporting de Kansas City jusqu’à ce qu’un problème de passeport, selon les informations révélées tout juste avant cet affrontement, ne vienne tout chambarder. Lors de son point de presse mardi matin au Centre Nutrilait, l’entraîneur-chef Rémi Garde a confirmé que Piatti, blessé au genou droit, ne sera pas disponible en vue de l’affrontement contre le New York City FC samedi prochain. Selon Garde, Piatti a recommencé à faire un peu de vélo et les choses vont dans la bonne direction, mais peut-être pas aussi rapidement que souhaité. Dans le cas de Novillo, le dossier n’est pas encore réglé à l’interne, a expliqué Garde. L’entraîneur-chef de l’Impact a aussi précisé que Novillo n’avait toujours pas retrouvé son passeport et pour le moment, rien n’assure qu’il en aura un à temps pour effectuer le périple à New York. Garde a aussi reconnu qu’il n’avait toujours pas digéré la correction de 7-1 à Kansas City, la pire défaite de l’histoire de l’Impact depuis son arrivée en MLS en 2012.