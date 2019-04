Les Canadiennes pourraient rejoindre les rangs de la LNHF

Photo: iStock

Le conseil d’administration de la Ligue nationale de hockey féminin (LNHF) a donné son accord à un plan d’investissement qui mènerait à un élargissement de ses cadres à Montréal et à Toronto la saison prochaine. Chris Botta, porte-parole de la LNHF, a également déclaré à l’Associated Press que la ligue a reçu un engagement de la LNH qui en ferait l’un des plus importants collaborateurs financiers de la LNHF. Si un tel scénario se concrétise, Montréal et Toronto deviendraient les deux premières équipes de cette ligue à s’implanter à l’extérieur des États-Unis, et porterait à sept le nombre de formations dans la LNHF.