Chris Boucher est le joueur défensif et joueur par excellence de la G League

Photo: Gary Bassing/NBAE via Getty Images/AFP

New York — Le Montréalais Chris Boucher a été nommé joueur défensif et joueur par excellence de la G League, la ligue de développement de la NBA, pour la saison 2018-2019. L’attaquant des Raptors 905 de Toronto est le premier joueur à remporter les deux titres lors de la même campagne et le premier joueur international à être nommé joueur par excellence du circuit. L’athlète de 6 pieds 11, 200 livres, a maintenu une moyenne de 27,2 points, 11,4 rebonds et 4,1 tirs bloqués cette saison, tout en conservant une moyenne d’efficacité de 51 %. Parmi les joueurs ayant disputé au moins 28 matchs, Boucher s’est classé au troisième rang pour les points, sixième pour les rebonds et premier pour les blocs. Les Raptors 905 ont compilé une fiche de 20-8 quand Boucher était de leur formation et de 29-21 sans lui. Boucher, qui n’a pas été sélectionné au repêchage de 2017, a participé à 24 rencontres des Raptors cette saison. Il a conclu un contrat à deux volets avec la formation torontoise en octobre, pacte qui a été transformé en contrat à un volet en février. Il doit recevoir ses prix avant le match entre le Magic d’Orlando et les Raptors, lundi soir, au Scotiabank Arena.