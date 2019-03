Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn

Le Britannique Lewis Hamilton a profité des plus récents ennuis des voitures Ferrari pour remporter le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn dimanche.

Tout indiquait que le Monégasque Charles Leclerc et l’Allemand Sebastian Vettel allaient procurer un doublé Ferrari. Toutefois, Vettel a craqué sous la pression que lui a imposée le pilote Mercedes avec moins de 20 tours à compléter, et il a dû se contenter de la cinquième place.

Par ailleurs, dans un dénouement inattendu, le bolide de Leclerc a commencé à perdre de la puissance au moment où le pilote de 21 ans menait la course avec moins de dix tours à négocier.

Ces troubles mécaniques ont permis à Hamilton, le champion en titre, d’effacer un déficit de dix secondes et de procurer un doublé aux Mercedes, alors que Valtteri Bottas a doublé Leclerc avec trois tours à faire.

Leclerc, qui pensait devenir le troisième plus jeune pilote à gagner une course de Formule 1, s’est classé troisième devant Max Verstappen, sur Red Bull.

Le Québécois Lance Stroll, sur Racing Point, a terminé en 14e place après avoir pris le départ de la 18e position.

Leclerc a été chanceux de terminer troisième. S’il a pu monter sur le podium, c’est parce que la voiture de sécurité a été nécessaire, vers la fin de l’épreuve, lorsque les Renault de Daniel Ricciardo et de Nico Hulkenberg ont sorti de piste.

En vertu des règlements relatifs à la voiture de sécurité, les pilotes doivent demeurer sur leur position. Verstappen n’a donc pas été en mesure de lancer une attaque, ce qui l’a empêché de monter sur un podium pour une deuxième course consécutive après sa troisième place en Australie il y a deux semaines.

Leclerc a mérité un point boni pour avoir enregistré le tour de piste le plus rapide. Toutefois, les responsables chez Ferrari seront sans doute conscients que des troisième et cinquième positions au final ne peuvent suffire, deux semaines après s’être contentés de quatrième et cinquième places.

Cette 74e victoire de Hamilton en carrière lui a valu une étreinte de David Beckham, l’ancienne vedette du soccer britannique.

Toutefois, celui qui compte cinq championnats des pilotes à son palmarès a reconnu que celle-ci a été accompagnée d’un peu de chance.

C’est pour cette raison que Hamilton a sympathisé avec Leclerc, alors qu’il est sorti de son bolide pour se diriger rapidement vers lui.

« C’a été extrêmement malheureux pour Charles, il a livré une excellente course. Il en avait assez fait pour gagner. Nous avons été extrêmement chanceux aujourd’hui, mais il faut prendre les choses comme elles arrivent », a déclaré Hamilton.

Les Ferrari s’étaient classés première et deuxième lors des trois séances d’essais libres et lors des trois étapes des qualifications. Mais lors des deux dernières saisons, le manufacturier italien a multiplié les erreurs et une fois de plus, les problèmes de fiabilité semblent manifestes.

« Ç’a n’a pas été notre journée, a analysé Leclerc, qui a contenu admirablement sa frustration. Bien sûr, je suis extrêmement déçu. »