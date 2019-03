Barty défait Pliskova et remporte le Masters de Miami

Ashleigh Barty a décoché 15 as en route vers une victoire de 7-6 (1), 6-3 en finale contre Karolina Pliskova, samedi, au Masters de tennis de Miami.



L'Australienne, qui était la 12e tête de série, a obtenu son quatrième titre - et son plus important - en carrière. Elle a porté sa fiche à 18-3 cette saison, et elle se retrouvera au neuvième échelon mondial lors de la publication de la mise à jour du classement de la WTA la semaine prochaine.



Barty a exploité son puissant service ainsi que tout un éventail de coups en fond de terrain pour venir à bout de son adversaire. Elle n'a subi qu'un seul bris, et a remporté 86 pour cent de ses points avec sa première balle.



La joueuse âgée de 22 ans est la cinquième championne du Masters de Miami en autant d'années.