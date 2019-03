Shapovalov baisse pavillon devant Federer à Miami

Miami — Denis Shapovalov a baissé pavillon 6-2, 6-4 devant la 5e raquette mondiale, Roger Federer, vendredi soir, en demi-finale du tournoi de Miami. Federer a donné une leçon de tennis à Shapovalov, s’imposant dès les premiers instants de la rencontre. En quête de son 4e titre à Miami et de son 101e titre sur le circuit de l’ATP, Federer affrontera le champion en titre du tournoi, John Isner, en finale. Isner a disposé de Félix Auger-Aliassime en deux manches de 7-6 (3), 7-6 (4) un peu plus tôt. Federer a montré à Shapovalov qui était le maître en prenant les devants 5-1 lors du premier set. Même s’il est de 18 ans l’aîné de Shapovalov, il n’a pas semblé porter le poids de l’âge sur ses épaules. Le Suisse se déplaçait aisément sur le court et a brisé son adversaire à deux reprises pour s’emparer de la première manche en 36 minutes.