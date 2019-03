Rémi Garde confirme l’absence d’Ignacio Piatti en vue du match de samedi

Les « forts doutes » qu’avait émis Rémi Garde au sujet de la présence d’Ignacio Piatti contre le Sporting Kansas City, samedi, sont devenus des certitudes.

Lors d’une mêlée de presse jeudi matin, avant la séance d’entraînement de ses joueurs en plein air, l’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal a confirmé qu’il ne pourra compter sur les services de l’Argentin.

« “Nacho” ne jouera pas le match à Kansas. Il est blessé, indisponible pour l’instant », a déclaré Garde en réponse à la première question qui lui a été posée.

Un peu moins mystérieux qu’il l’avait été mardi lorsqu’il avait fait allusion, pour la première fois, à l’absence possible de Piatti, Garde a parlé d’une blessure à un genou.

Sur le coup, Garde ne pouvait préciser de quel genou il était question, mais tout indique qu’il s’agit du droit.

Selon ce qu’il a été possible de déduire, Piatti s’est blessé en milieu de deuxième demie face à Orlando City, le 16 mars.

Piatti n’a jamais quitté le terrain et plus tard, il a même inscrit son deuxième but du match, et son troisième de la saison, dans la victoire de 3-1 de la formation montréalaise.

« C’est temporaire, mais bien sûr que c’est une préoccupation quand “Nacho” n’est pas là. Maintenant, on a aussi des forces vives dans l’équipe et on va s’adapter », a ajouté l’entraîneur-chef de l’Impact.

Mieux outillé

À une question pour savoir si l’Impact est mieux outillé que par le passé ou non pour faire face à un tel défi, Garde a offert une réponse qui pourrait laisser croire que l’absence de Piatti s’étendra au-delà du duel contre Kansas City.

« Le match nous donnera les réponses. Bien sûr, quand “Nacho” est là, l’équipe est différente. Mais sur un match ou deux, on ne sera pas capables de le remplacer ; j’ai envie de vous dire non. Parce que sinon, on ne peut pas baser le jeu de Montréal que sur le jeu de “Nacho”, aussi important soit-il. C’est pour ça qu’il y a un collectif qui travaille, qui a travaillé, et on va essayer de mettre ça en place. »

Garde n’a pas précisé ses intentions pour compenser cette perte, d’autant plus qu’Orji Okwonkwo n’était attendu que jeudi soir du Nigeria, où il a participé à un match de l’équipe nationale des moins de 23 ans. Cependant, il y a fort à parier que Harry Novillo remplacera Piatti sur le flanc gauche samedi. Lors du match contre Orlando City, Novillo a joué pendant une quinzaine de minutes, en relève à Okwonkwo.

L’absence de Piatti s’ajoute à celle du défenseur Zakaria Diallo, qui a reçu un carton rouge à la suite de l’échauffourée survenue pendant les arrêts de jeu de la deuxième demie.