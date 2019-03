Les célébrations d’après-match des Hurricanes vont cesser

Photo: Gerry Broome Associated Press

Le fameux « Storm Surge » se terminera sous peu en Caroline. L’attaquant des Hurricanes de la Caroline Justin Williams a indiqué sur Twitter que ses coéquipiers et lui cesseront leurs célébrations d’après-victoire — qui étaient populaires auprès des partisans, mais qui ont poussé le coloré commentateur du réseau CBC Don Cherry à les qualifier de « bunch of jerks » —, alors qu’ils entament la dernière ligne droite de la saison avec l’espoir de participer aux séries éliminatoires. Les Hurricanes, qui rendront visite aux Capitals de Washington jeudi soir, disposent du premier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées dans l’Association Est, un point devant le Canadien de Montréal. « Peu importe l’issue de la rencontre ce soir, ce sera notre dernier “Storm Surge” cette saison, a écrit Williams. Célébrer nos victoires avec nos partisans et provoquer la controverse a été un véritable cadeau pour nous. »