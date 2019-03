L’IAAF autorise d’autres athlètes russes, sous bannière neutre

Monaco — L’IAAF a permis jeudi à quatre autres Russes de prendre part à des compétitions internationales d’athlétisme sous une bannière neutre. La championne junior du 3000 m en salle Lilia Mendaeva, le marcheur Alexei Shevchuk, l’heptathlète Elizaveta Kamenets et le spécialiste du saut en longueur Rail Kutuev ont tous reçu le feu vert de l’organisation. D’autre part, le champion européen du décathlon chez les moins de 18 ans, Alexander Komarov, a vu son statut être modifié, ce qui lui permettra de prendre part à plus de compétitions. Ça signifie que le nombre de Russes qui évolueront sous une bannière neutre cette saison est maintenant de 69. La Fédération russe d’athlétisme a mentionné que 15 dossiers avaient été refusés cette saison et que 162 doivent encore être analysés. Les dirigeants russes ont dit que 73 ressortissants avaient obtenu le feu vert de l’IAAF à un certain moment la saison dernière.