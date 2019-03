L’Impact offre une prolongation de contrat d’un an à Jukka Raitala

Photo: Steven Senne La presse canadienne

L’Impact de Montréal a annoncé mercredi avoir accordé une prolongation de contrat d’un an au défenseur finlandais Jukka Raitala. Raitala, qui est âgé de 30 ans, dispute présentement sa deuxième saison avec l’Impact, après avoir été acquis lors d’une transaction avec le Los Angeles FC en décembre 2017. Il a marqué un but et récolté deux mentions d’aide en 28 matchs la saison dernière, dont 25 à titre de partant. Raitala, qui peut évoluer aux postes de défenseur central, défenseur latéral gauche et défenseur latéral droit, a également pris part à deux matchs du Championnat canadien, obtenant une titularisation. En trois saisons en MLS, Raitala a obtenu un but et quatre passes décisives en 57 matchs, dont 45 départs. Il a également disputé deux matchs éliminatoires avec le Crew de Columbus en 2017.