Andreescu se retire du tournoi de Charleston

Bianca Andreescu a annoncé au site Internet de la WTA qu’elle souffre d’une blessure à l’épaule droite et qu’en conséquence elle s’absentera du tournoi de Charleston la semaine prochaine.



La Canadienne s’était retirée de son match contre l’Estonienne Anett Kontaveit à cause d’une blessure à l’épaule droite, lundi à l’Omnium de Miami. La joueuse, âgée de seulement 18 ans, qui présentait un dossier de 31-3 en 2019, a abdiqué alors qu’elle tirait de l’arrière 1-6, 0-2, au quatrième tour.

J’ai joué de nombreux matchs. Je crois que c’est la façon pour mon corps de me dire que ça suffit. Les physiothérapeutes et les médecins m’ont dit qu’il n’y avait rien de sérieux, mais la douleur est là et je ne pouvais poursuivre aujourd’hui.

Andreescu avait attribué sa décision d’abdiquer à la fatigue, après avoir connu une séquence de 10 victoires, au cours de laquelle elle a notamment décroché son premier titre en carrière sur le circuit de la WTA, au Masters d’Indian Wells.

« J’ai joué de nombreux matchs. Je crois que c’est la façon pour mon corps de me dire que ça suffit, avait-elle expliqué. Les physiothérapeutes et les médecins m’ont dit qu’il n’y avait rien de sérieux, mais la douleur est là et je ne pouvais poursuivre aujourd’hui. »

Andreescu avait également attiré l’attention sur elle plus tôt dans le tournoi, après une altercation avec l’Allemande Angelique Kerber. Elle avait été qualifiée de « biggest drama queen ever » (plus grande diva de l’histoire) par Kerber à l’issue de la rencontre de troisième tour, remportée 6-4, 4-6, 6-1 par l’Ontarienne.