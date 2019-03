Ignacio Piatti pourrait rater le match de samedi contre le Sporting Kansas City

Jouera ou ne jouera pas ? Blessé où, quand et comment ? Est-ce sérieux ? Voilà autant de questions pour l’instant sans réponse au sujet de l’attaquant Ignacio Piatti en vue du prochain match de l’Impact de Montréal.

En mêlée de presse mardi, au Centre Nutrilait, Rémi Garde a émis des doutes sur la participation de l’Argentin pour le duel de samedi contre le Sporting Kansas City.

C’est en répondant à une question au sujet des réprimandes de la MLS à l’endroit de l’Impact à la suite du match du 16 mars contre Orlando City — dont une dirigée directement vers Piatti pour simulation en fin de première demie, accompagnée d’une amende au montant non précisé — que Garde en est venu à parler de l’absence possible de son attaquant vedette.

« Je trouve que c’est sévère, honnêtement, c’est sévère », a déclaré Garde en faisant référence à la décision des autorités de la ligue, annoncée vendredi.

« J’ai revu l’action plusieurs fois. “Nacho” est dans son dribble. Il y a plus ou moins une obstruction de l’adversaire qui ne mérite pas un penalty, mais on n’est pas pour moi dans le cas d’un joueur qui en rajoute. […] Alors, voilà, je suis un petit peu déçu de ça. D’autant plus qu’aujourd’hui, “Nacho” ne s’est toujours pas entraîné après ce match parce que, à un autre moment du match, il a été victime de quelque chose dont on n’a pas parlé non plus. »

Invité à donner plus d’informations sur « l’autre moment du match », Garde a laissé les journalistes sur leur appétit.

« Vous regarderez les images. Je ne suis pas là pour être dans le détail, mais aujourd’hui, “Nacho” ne s’est toujours pas entraîné après le match d’Orlando », a répondu Garde, avant d’ajouter qu’il y avait de « forts doutes » quant à sa présence samedi.

« J’ai un devoir de réserve sur les événements qui se passent lors des matchs, a ajouté Garde, tout aussi mystérieux. Encore une fois, j’accepte les sanctions qui nous ont été adressées. Simplement, je pense qu’il y en a certaines qui ne sont pas celles que j’aurais aimé voir. »

La situation entourant Piatti est d’autant plus intrigante qu’il a joué tout le match contre Orlando, lors duquel il a marqué deux buts dans un gain de 3-1.

Par ailleurs, lors d’une mêlée de presse avec les journalistes à la suite de l’entraînement de lundi, Piatti n’a nullement parlé de la possibilité de rater le match à Kansas City, un scénario qui n’avait toutefois pas été effleuré. Selon ce qu’a rapporté un média montréalais, Piatti était resté à l’écart de ses coéquipiers, lundi, et il portait un bandage à une cuisse.

L’Impact affiche un dossier de 2-1 et doit jouer encore trois rencontres à l’étranger avant l’ouverture locale le samedi 13 avril contre le Crew de Columbus au stade Saputo.

Sejdic sous contrat

Par ailleurs, l’Impact a conclu une entente d’un an assortie de trois années d’option avec le milieu de terrain Amar Sejdic.

L’ancien joueur de l’Université du Maryland a été sélectionné au 34e rang lors du SuperDraft de la MLS le 11 janvier dernier.

En 82 matchs avec les Terrapins, Sejdic a totalisé 22 buts et 16 passes décisives.

Le jeune de 22 ans a aussi été choisi à deux reprises au sein de la première équipe d’étoiles All-Big 10 Conference, en 2016 et 2018, et une fois au sein de la deuxième équipe d’étoiles All-North Region par United Soccer Coaches en 2018.

« Je l’ai dit, il le sait, il y a des étapes à franchir. Il y a quelques jeunes aussi qui sont là, dans le groupe, depuis quelques mois. À lui de faire le maximum et d’aller chercher la suite », a déclaré Garde en commentant la signature du jeune joueur né en Allemagne.

Sejdic était évidemment heureux d’avoir franchi cette autre étape dans sa carrière de joueur de soccer, et a parlé de fierté pour lui et pour sa famille. Il aura maintenant l’occasion de demeurer à Montréal et de s’entraîner avec l’équipe.

« J’espère que l’entraîneur verra le potentiel que je peux apporter. Bien sûr, je ne suis pas un produit fini, et la chose la plus importante pour moi, c’est que j’aime apprendre et expérimenter de nouvelles facettes du jeu. Je pense me retrouver dans un bel environnement avec d’excellents joueurs et entraîneurs avec l’espoir, un jour, d’aider l’équipe à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. »

Sejdic a aussi remporté le titre de la NCAA avec l’Université du Maryland, le 9 décembre dernier, marquant le seul but du match sur penalty à la 57e minute lors d’une victoire de 1-0 contre Akron. Il a ensuite été nommé le joueur par excellence de la College Cup.