MMA: Conor McGregor à la retraite et objet d’une enquête

Photo: John Gurzinski Agence France-Presse

Los Angeles —L’Irlandais Conor McGregor, star des arts martiaux mixtes (MMA) qui a annoncé lundi qu’il mettait un terme à sa carrière, a été arrêté en janvier dans son pays pour agression sexuelle, rapporte mardi le New York Times. Selon le quotidien américain, McGregor, 30 ans, n’a pas été accusé. Il a été entendu et remis en liberté pendant que la police poursuivait son enquête sur le déroulement d’une soirée en décembre dans un hôtel de Dublin. Une porte-parole de McGregor a indiqué que « cette histoire circulait depuis un certain temps et qu’il n’y avait aucune raison d’en parler maintenant ». « Lier l’annonce faite par Conor à cette rumeur est complètement erroné », a-t-elle dit. Lundi, McGregor, figure de proue de la UFC, principal organisateur de combats de MMA, a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière. « J’ai décidé de me retirer ce jour du sport autrefois connu sous le nom d’arts martiaux mixtes », avait-il écrit sur son compte Twitter. Il a détenu le titre UFC des poids plumes de 2015 à 2016 et des poids légers de 2016 à 2018.