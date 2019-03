Félix Auger-Aliassime atteint les quarts de finale au Masters de Miami

Félix Auger-Aliassime a vaincu Nikoloz Basilashvili 7-6 (4), 6-4 et il a atteint les quarts de finale d’un tournoi de la série Masters pour la première fois de sa carrière mardi à Miami.

La 57e raquette mondiale a de nouveau misé sur son puissant service — il a réussi 13 as — et ses impressionnantes aptitudes athlétiques pour venir à bout de Basilashvili en une heure et 37 minutes. Il s’agissait du premier match entre Auger-Aliassime et le Géorgien en carrière.

Auger-Aliassime affrontera en quarts de finale le vainqueur du match entre le Croate Borna Coric et l’Australien Nick Kyrgios, qui aura lieu plus tard mardi.

Le Québécois a notamment préservé six des huit balles de bris qu’il a offertes à Basilashvili, et converti trois des cinq qu’il a obtenues. Le vétéran âgé de 27 ans lui a cependant donné du fil à retordre en début de rencontre.

Les deux athlètes ont offert du jeu très serré, attendant que l’autre commette une erreur. C’est finalement Auger-Aliassime qui a craqué en premier, lors du 11e jeu, lorsque le service de Basilashvili a frappé le cadre de sa raquette avant de terminer sa course dans les gradins.

Auger-Aliassime a cependant démontré du caractère en réalisant le bris dès le jeu suivant, alors que la 17e tête de série du tournoi servait pour la manche. Il a ensuite pris les commandes du bris d’égalité 6-4, avant de s’adjuger la première manche lorsque son adversaire a expédié son retour dans le filet.

Le joueur de tennis âgé de 18 ans a poursuivi sur sa lancée en deuxième manche et brisé Basilashvili dès le premier jeu. Le 19e joueur mondial n’avait cependant pas dit son dernier mot, et il est revenu à la charge en brisant Auger-Aliassime lors du sixième jeu pour créer l’égalité 3-3.

Auger-Aliassime a de nouveau fait preuve de résilience, et il a riposté dès le jeu suivant en réussissant son troisième bris de la rencontre. Il n’a ensuite plus été inquiété, scellant l’issue de la rencontre lorsque Basilashvili a expédié son retour à l’extérieur des limites du terrain.

D’autre part, l’Ontarien Denis Shapovalov affrontera en soirée le Grec Stefanos Tsitsipas, la huitième tête de série du tournoi. Les deux tennismen se sont partagé les honneurs de leurs deux duels précédents, Tsitsipas s’adjugeant le plus récent au Masters de Monte-Carlo l’an dernier.