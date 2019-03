Les Hurricanes viennent à bout du Canadien 2-1

Après avoir tenu tête à son adversaire durant un peu plus de 54 minutes dimanche soir, le Canadien de Montréal est finalement tombé à plat et a laissé deux précieux points lui filer entre les doigts.

Andrei Svechnikov a enfilé l’aiguille alors qu’il restait 1:45 en prolongation et les Hurricanes de la Caroline ont comblé un déficit d’un but pour venir à bout du Tricolore, 2-1.

Alors que Brendan Gallagher tentait de conserver la rondelle face à Jordan Staal en surtemps, Svechnikov s’est échappé devant Carey Price pour donner la victoire aux siens.

N’aurait été de la superbe performance livrée par le cerbère du Canadien, le scénario aurait pu être bien différent.

Price a dû se signaler à plusieurs reprises, notamment au troisième engagement, pour protéger la mince avance des siens. Il a une fois de plus démontré toute l’étendue de son talent en se dressant devant 38 tirs.

« À partir du milieu de la deuxième période, on a commencé à ressentir la fatigue, on a joué beaucoup de matchs en peu de temps et ç’a paru, a souligné l’entraîneur-chef, Claude Julien, lors de son point de presse. Carey [Price] nous a donné une chance avec sa performance et nous avons essayé de tenir le coup, mais malheureusement, nous sommes allés chercher seulement qu’un point. »

« C’est certain que n’importe quelles défaites, ce sont des défaites crève-coeur. Il reste que nous sommes quatre en six et nous sommes tout de même allés chercher sept points sur huit. »

Avec cette récolte d’un point, le Canadien a conservé son emprise sur le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est. Il détient une avance de quatre points sur les Blue Jackets de Columbus, qui affronteront les Canucks de Vancouver un peu plus tard dimanche, au Rogers Arena. La troupe de John Tortorella a cependant un match de plus à jouer d’ici la fin de la saison.

Les Hurricanes se sont forgé une avance de quatre points sur le Canadien au septième rang dans l’Est, avec un match en main.

« De la façon dont nous sommes déçus ce soir démontre qu’il y a du caractère dans le vestiaire, a ajouté Julien. Les gars vont se retrousser les manches et vont être prêts [pour le prochain match]. »

Trevor van Riemdsyk avait d’abord amorcé la remontée des Hurricanes en nivelant la marque à 14:21 de la troisième période. De l’autre côté de la patinoire, Curtis McElhinney a repoussé 28 lancers.

Paul Byron a fait bouger les cordages en inscrivant son deuxième but en autant de soirs pour le Canadien, qui avait remporté ses trois derniers duels.

Le Canadien sera de retour au Centre Bell mardi soir, face aux Panthers de la Floride.

Le Tricolore a amorcé la rencontre avec le couteau entre les dents, alors que Tomas Tatar et Phillip Danault ont frappé tour à tour à la porte du filet de McElhinney dans les premiers instants de la rencontre. La troupe de Claude Julien s’est rapidement essoufflée et les Hurricanes en ont profité pour s’installer en territoire adverse pour y bourdonner durant plusieurs minutes.

Byron a toutefois trouvé le moyen d’inscrire le premier but, son 15e de la campagne, quelques instants après que Brock McGinn eut raté un filet complètement ouvert.

Le quatrième trio, revampé par Claude Julien au cours des dernières rencontres, a connu du succès au cours des dernières sorties du Canadien. Jordan Weal, Nate Thompson et Byron ont compilé 10 points au cours des quatre derniers affrontements du Tricolore.

Price a repoussé 21 lancers des Hurricanes lors des 20 premières minutes de jeu pour permettre aux Montréalais de retraiter au vestiaire avec une avance d’un but.

Le Bleu-blanc-rouge a travaillé d’arrache-pied au deuxième engagement, multipliant ses chances de marquer. Jesperi Kotkaniemi et Tatar ont raté des occasions en or à quelques minutes d’intervalle. Ces tentatives avortées auraient pu donner un coussin confortable au Canadien.

La formation montréalaise a effectué un travail colossal dans son territoire et n’a permis aucun tir aux Hurricanes en 14 minutes en période médiane. L’équipe locale a menacé quelques fois à la fin de l’engagement, notamment lors d’un avantage numérique, mais Price a de nouveau fermé la porte.

Après s’être bien débrouillé lors des deux premières périodes, le Tricolore a démontré des signes inquiétants en troisième période. Après s’être imposé à quelques reprises, Price a joué de malchance devant le tir de van Riemsdyk, qui a remis les compteurs à zéro.

Svechnikov a soulevé la foule réunie au PNC Arena en déjouant Price en temps supplémentaire.