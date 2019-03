Le Canadien vient à bout des Sabres 7-4

Le Canadien a dû travailler d’arrache-pied, samedi, mais la formation montréalaise a réussi à obtenir deux précieux points en venant à bout des Sabres de Buffalo par la marque de 7-4.

Le Tricolore a vu les Sabres ouvrir la marque, puis combler un retard de deux buts, mais les locaux ont finalement fait le nécessaire pour l’emporter. Le Canadien a donc évité l’affront de voir les Sabres gagner tous leurs duels lors d’une même saison pour la deuxième fois dans leur histoire. Les Sabres avaient réussi le coup lors de la campagne 1983-1984 (8-0-0).

Grâce à cette victoire, le Canadien a consolidé son emprise sur le deuxième laissez-passer supplémentaire donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est. Il détient une avance de trois points sur les Blue Jackets de Columbus, qui étaient en congé samedi et qui ont maintenant un match en main.

Le Tricolore a aussi suivi la cadence imposée par les Hurricanes de la Caroline, qui ont battu le Wild du Minnesota 5-1. Les Hurricanes ont un coussin de deux points sur le Canadien au septième rang dans l’Est, avec un match de plus à jouer d’ici la fin de la saison.

Le Canadien rendra visite aux Hurricanes, dimanche.

Brendan Gallagher a réussi un doublé en plus d’obtenir une aide, Max Domi et Tomas Tatar ont accumulé chacun un but et deux aides, Andrew Shaw a récolté un but et une aide, tandis que Paul Byron et Artturi Lehkonen ont aussi touché la cible pour le Canadien (40-28-7), qui a gagné un troisième match de suite. Phillip Danault a été crédité de deux aides et Carey Price a stoppé 23 tirs.

Jack Eichel a amassé un but et une aide, alors que Sam Reinhart, Alexander Nylander et Marco Scandella ont aussi marqué pour les Sabres (31-34-9), qui ont été officiellement éliminés de la course aux séries. Carter Hutton a repoussé 37 lancers.

Le Canadien n’a pas connu le meilleur des débuts de match, alors qu’il a souvent été embouteillé dans son territoire par les Sabres. Après avoir repris un peu le contrôle, il a finalement vu Reinhart ouvrir la marque, à la suite d’une passe de Casey Mittelstadt.

Le Tricolore a fait preuve de plus de cohésion au retour de l’entracte et Lehkonen a créé l’égalité après 5:09 de jeu, complétant un jeu de passes amorcé par Domi et Shaw. Sur la séquence, Domi atteignait le plateau des 200 points en carrière dans la LNH.

Gallagher a ensuite bénéficié d’un bel effort de Danault pour donner les devants au Canadien après 9:12 de jeu. Il s’agissait pour Gallagher d’un 32e but cette saison, un sommet personnel.

Shaw a creusé l’écart avec 5:37 à faire au deuxième vingt, après une belle mise en scène de Domi. Shaw fracassait à son tour un record personnel en récoltant un 40e point cette saison.

Alors que le Canadien semblait en contrôle, une bête punition de Christian Folin pour avoir dégagé le disque dans les gradins a ouvert la porte aux Sabres. Nylander a déjoué Price grâce à un puissant tir sur réception.

Seulement 75 secondes plus tard, Scandella a ramené tout le monde à la case départ en profitant de beaucoup d’espace dans l’enclave pour battre Price d’un tir précis.

Byron a toutefois relancé le Canadien avant la fin de l’engagement, marquant accidentellement avec son patin à la suite d’une descente à deux contre un avec Jordan Weal.

Gallagher a marqué son deuxième but du match après 8:35 de jeu en troisième période. Ce but s’est avéré important puisque Eichel a répliqué avec 6:47 à jouer, quelques secondes après que le Canadien eut écoulé deux punitions mineures écopées par Shaw.

Domi a finalement donné le coup de grâce en faisant bouger les cordages en avantage numérique avec 4:30 à écouler au cadran. Tatar a complété la marque dans un filet désert.