Serena Williams déclare forfait à l’Omnium de Miami

L’Américaine Serena Williams s’est retirée de l’Omnium de Miami en raison d’une blessure au genou gauche. Williams n’avait montré aucun signe de douleur lorsqu’elle a remporté son premier match du tournoi, contre Rebecca Peterson. Elle n’avait pas non plus mentionné ses problèmes au genou lors de la mêlée de presse qui a suivi sa victoire. La WTA a laissé savoir qu’elle n’avait reçu aucune information concernant le moment au cours duquel Williams s’est blessée.

Le match de vendredi était le premier de Williams au Hard Rock Stadium, le domicile des Dolphins de Miami et le nouveau court central du tournoi. L’Omnium de Miami s’est déplacé à Miami cette année en provenance de Key Biscayne, où Williams a signé huit titres en carrière. L’Américaine devait jouer contre la 18e tête de série Qiang Wang, qui passera au quatrième tour. Williams n’a pas gagné un tournoi depuis les Internationaux de tennis d’Australie, en 2017, avant qu’elle prenne une pause de plus d’un an pour devenir mère.