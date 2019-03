Les Bruins accordent une prolongation de contrat d’une saison à Zdeno Chara

Les Bruins de Boston ont accordé une prolongation de contrat d’un an au vétéran défenseur Zdeno Chara.

Les Bruins en ont fait l’annonce par voie de communiqué samedi. Au passage, ils ont précisé que l’entente couvrira la saison 2019-2020 et rapportera à Chara un salaire de base de 2 millions $ US. Chara aura aussi la possibilité d’encaisser 1,75 million $ US en bonis de performances.

Âgé de 42 ans, le défenseur slovaque complète sa 21e campagne dans la LNH et sa 13e avec les Bruins. En 55 matchs cette saison, il compte quatre buts et sept aides, avec un ratio défensif de plus-16.

Chara, qui a fait graver son nom sur la coupe Stanley en 2010-2011, vient au sixième rang dans toute l’histoire des Bruins pour le nombre de matchs joués, avec 948. Parmi les défenseurs ayant porté l’uniforme des Bruins, il se classe quatrième avec 452 points, derrière Raymond Bourque (1506), Bobby Orr (888) et Dit Clapper (474), trois membres du Temple de la renommée du hockey.

Choix de troisième ronde — 56e au total — des Islanders de New York en 1996, Chara est le deuxième joueur actif le plus âgé dans la LNH derrière Matt Cullen de Penguins de Pittsburgh. Il est le capitaine comptant le plus d’années d’ancienneté avec la même équipe, soit depuis la saison 2006-2007.

Avant le match de samedi contre les Panthers de la Floride, le colosse défenseur de six pieds neuf pouces et 250 livres se classait quatrième parmi les joueurs actifs au chapitre des matchs joués (1478), premier pour le ratio défensif (plus-256) ainsi que pour les minutes de punition (1892).

Durant sa carrière, Chara a remporté le trophée Norris, remis au meilleur défenseur, en 2008-2009. En 2010-2011, il s’est vu remettre le trophée Mark-Messier, rendant hommage au joueur affichant un leadership exemplaire autant sur la glace qu’à l’extérieur. Il a élu au match des étoiles en cinq occasions.

Dans un autre ordre d’idées, les Bruins ont annoncé que l’attaquant Sean Kuraly avait subi une fracture à la main droite lors du match de jeudi contre les Devils du New Jersey. Il devrait être absent pendant environ quatre semaines.

Par mesure d’urgence, les Bruins ont rappelé Karson Kuhlman de leur club-école de Providence dans la Ligue américaine.