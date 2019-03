Broncos: le camionneur responsable de l’accident est condamné à huit ans de prison

Le camionneur qui avait causé l’accident mortel impliquant l’équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt a été condamné vendredi à huit ans de prison.



Jaskirat Singh Sidhu, âgé de 30 ans, de Calgary, avait plaidé coupable plus tôt cette année à 29 chefs de conduite dangereuse ayant causé la mort ou des lésions corporelles.



La juge Inez Cardinal a expliqué vendredi, devant le tribunal de Melfort, en Saskatchewan, que les remords et le plaidoyer de culpabilité de Sidhu avaient été des facteurs atténuants dans la peine infligée.



Mais la juge a aussi expliqué qu’elle devait prendre en compte le nombre de personnes décédées ou gravement blessées et confrontées à des défis pour le reste de leurs jours.



Sidhu avait omis de respecter un panneau d’arrêt obligatoire et son semi-remorque s’était trouvé devant l’autocar de l’équipe de hockey junior au carrefour d’une route rurale du nord de la Saskatchewan, en avril dernier. Seize personnes ont été tuées et 13 autres ont été blessées — toutes des occupants de l’autocar des Broncos.



La Couronne souhaitait que Sidhu purge une peine de 10 ans de prison; la défense soutenait que d’autres causes suggéraient une fourchette allant de un an à quatre ans et demi.



D’autres détails suivront.