Le Canadien se venge en battant les Islanders 4-0

Le Canadien a donné la réplique aux Islanders, jeudi, déclassant à son tour la formation new-yorkaise, en route vers une importante victoire de 4-0.

Les Islanders avaient donné une leçon au Canadien la semaine dernière, imposant la loi dans une victoire de 2-1 à Long Island. L’histoire a été bien différente cette fois.

Le trio de Phillip Danault a neutralisé celui de Mathew Barzal pendant la majorité du match et l’offensive du Canadien a refait surface au bon moment.

Joel Armia, Jonathan Drouin et Jordan Weal ont récolté chacun un but et une aide, tandis que Shea Weber a aussi marqué pour le Canadien (39-28-7), qui n’avait pas inscrit plus de trois buts dans un match en huit sorties depuis le 1er mars.

Carey Price a été brillant lorsque sollicité et il a réalisé 27 arrêts. Il a ajouté un quatrième blanchissage à sa fiche saisonnière, un 44e en carrière.

Le Canadien espérait maintenant un coup de main des Oilers d’Edmonton, qui accueillaient les Blue Jackets de Columbus en fin de soirée. Le Tricolore avait commencé la journée à un point des Blue Jackets et du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est.

En vertu du revers de 6-3 des Hurricanes de la Caroline face au Lightning de Tampa Bay, le Canadien s’est aussi approché à deux points du premier laissez-passer supplémentaire dans l’Est. Les Hurricanes ont toutefois un match de plus à jouer d’ici la fin de la campagne.

Les Islanders (42-25-7) avaient perdu leur dernier match 5-0, mardi, face aux Bruins de Boston et n’ont rien fait pour impressionner leur entraîneur. Thomas Greiss a accordé quatre buts sur 22 lancers avant de céder sa place à Robin Lehner, qui a effectué 12 arrêts.

L’unité de désavantage numérique du Canadien a donné le ton, alors que Nate Thompson a été particulièrement efficace quand le Tricolore a écopé deux punitions coup sur coup.

Puis, l’avantage numérique du Canadien — qui était 1-en-25 à ses 11 derniers matchs avant la partie — a généré le premier but du match, avec 6,3 secondes à jouer au premier vingt. Armia a profité d’une courte remise de Weal pour faire scintiller la lumière rouge.

Weber a ensuite doublé l’avance du Canadien après 63 secondes de jeu en deuxième période, grâce à un puissant tir précis.

Price a eu à se signaler par la suite. Il a notamment réalisé un arrêt spectaculaire aux dépens de Jordan Eberle seulement 27 secondes avant que Drouin ne porte le pointage à 3-0, à 6 : 00.

Drouin mettait ainsi fin à une disette de 17 rencontres sans toucher la cible. Il avait été blanchi de la feuille de pointage lors de 16 de ses 17 dernières sorties, dont les neuf matchs les plus récents.

Weal a ensuite mis un terme à la soirée de travail de Greiss à 8:19, en déviant un tir de Jordie Benn.

Cal Clutterbuck est celui qui est passé le plus près de priver Price du jeu blanc, mais il a atteint la barre transversale après 6:46 de jeu en troisième période.

Brendan Gallagher a jeté les gants devant Thomas Hickey en fin de rencontre, après que le défenseur des Islanders eut appliqué une mise en échec spectaculaire à son endroit en entrée de zone.

Le Canadien jouera deux matchs ce week-end. Il accueillera d’abord les Sabres de Buffalo, samedi, avant de rendre visite aux Hurricanes de la Caroline, dimanche.