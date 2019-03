Dopage: 21 athlètes et 5 sports dans la ligne de mire des enquêteurs

Munich — Les procureurs allemands ont indiqué que 21 athlètes répartis dans cinq sports différents pourraient avoir participé à un stratagème de dopage aux quatre coins du monde. Les policiers autrichiens ont intercepté cinq athlètes aux Championnats du monde de ski nordique le mois dernier, et leur intérêt se porte maintenant sur le cyclisme. Le procureur d’État à Munich, Kai Graeber, a mentionné que le stratagème de dopage pourrait être encore plus vaste. Graeber a indiqué que le dopage sanguin à grande échelle avait commencé vers la fin de 2011, et « des indices laissent croire qu’il y aurait plus d’une centaine de cas de prélèvements sanguins et de retransfusions à travers le monde ».