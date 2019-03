Le Canada s’incline devant le Japon au Mondial de curling féminin

Photo: Andrew Vaughan La Presse canadienne

Silkeborg (Danemark) — La Canadienne Chelsea Carey a encaissé un revers de 7-5 contre la Japonaise Seina Nakajima, lundi, et en conséquence sa fiche au Championnat du monde de curling féminin est maintenant de 2-2. Le quatuor de Calgary tirait de l’arrière 4-2 après avoir concédé un point aux quatrième et cinquième bouts. Le Canada s’est approché à un point au huitième bout, mais le Japon (3-2) a inscrit un doublé au neuvième pour creuser l’écart à trois points. Le pays est maintenant à égalité en sixième position, après la conclusion de la deuxième séance lundi. Les six premières équipes à l’issue de la ronde préliminaire accèdent aux éliminatoires. La Chinoise Mei Jie trône au sommet à 4-0, après avoir obtenu un gain de 6-5 contre la Lettonie en matinée lundi. La Suédoise Anna Hasselborg, la championne olympique en 2018, suit en deuxième place à 4-1 après avoir triomphé de la Sud-Coréenne Min-Ji Kim (3-1) au compte de 8-4 en après-midi. Le Canada disputera un autre match en fin de journée lundi contre la Finlandaise Oona Kauste (0-4) Le quatuor canadien est composé de Carey, Sarah Wilkes, Dana Ferguson, Rachel Brown et de la réserviste Jill Officer.