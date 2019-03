Le Canadien ne peut pas se permettre de laisser la frustration prendre le dessus

Les joueurs du Canadien étaient frustrés après avoir été incapables de saisir une occasion de gagner un peu de terrain dans la course aux séries, mais le gardien Carey Price a rappelé que l’équipe ne pouvait se permettre de laisser ce sentiment les ronger de l’intérieur.

La formation montréalaise a encaissé un deuxième revers d’affilée en s’inclinant 2-0 face aux Blackhawks de Chicago, samedi, et elle n’a gagné qu’une seule de ses cinq dernières rencontres. Cela a permis aux Hurricanes de la Caroline et aux Blue Jackets de Columbus d’élargir le fossé entre eux et le Tricolore dans les positions pour obtenir les deux laissez-passer supplémentaires donnant accès aux séries dans l’Association de l’Est.

Après avoir déjoué les pronostics pendant presque toute la campagne, il est normal que les joueurs du Canadien soient frustrés par la tournure qu’a prise leur saison depuis quelques semaines. Le capitaine Shea Weber avait le regard particulièrement assassin après la défaite face aux Blackhawks.

« Je crois que tout le monde est frustré, a-t-il admis. Nous devons trouver le moyen de gagner. C’est difficile. »

De son côté, Price était un peu plus serein après le match, rappelant qu’il était important que ses coéquipiers ne baissent pas les bras.

« Il faut jouer avec l’énergie du désespoir et il faut garder une attitude positive. Ça ne sert à rien d’être négatif ou de se prendre en pitié, a déclaré Price. Il faut se réveiller demain (dimanche) et se reposer. Puis nous allons revenir au travail lundi. Il faut garder la voiture en marche. »

Le Canadien a réussi le double de tirs au but que les Blackhawks, samedi, sans toutefois parvenir à déjouer le gardien Corey Crawford. Parmi les 12 attaquants en uniforme, six traversent des séquences d’au moins sept matchs sans avoir touché la cible — Tomas Tatar (sept), Joel Armia (sept), Jesperi Kotkaniemi (neuf), Jonathan Drouin (16), Phillip Danault (16) et Nate Thompson (16).

« Ça aiderait de marquer des buts. C’est tout ce que je peux dire », a répondu Price quand il a été questionné sur ce qui était différent chez le Canadien depuis que sa glissade a commencé.

L’avantage numérique du Canadien continue à produire à un rythme historiquement mauvais. Son efficacité a glissé à 11,9 pour cent, le pire pourcentage dans l’histoire de l’équipe depuis que cette statistique est comptabilisée par la LNH, soit en 1977-78.

Le Tricolore a marqué un seul but en avantage numérique à ses 10 derniers matchs (1-en-25) et l’équipe a gagné seulement quatre de ces rencontres.

« C’est quelque chose qui a été problématique tout au long de la saison, a reconnu le défenseur Jeff Petry au sujet de l’avantage numérique. Nous ne pouvons pas cesser de travailler là-dessus.

« Parfois, nous obtenons du temps en zone adverse, mais nous forçons un jeu. D’autres fois, nous avons de la difficulté en entrée de zone. Nous devons assembler toutes les pièces du casse-tête ensemble. Nous ne pouvons pas être bons en entrée de zone, mais décocher un seul tir et c’est fini. Nous devons assembler les pièces et la responsabilité revient à tous les joueurs qui évoluent sur l’avantage numérique. »

Si les joueurs semblaient affirmer qu’ils étaient à court de solutions pour relancer l’avantage numérique, l’entraîneur Claude Julien avait une vision un peu plus positive des choses.

« Au cours des dernières semaines, l’avantage numérique crée des chances, mais nous n’en profitons pas, a-t-il dit. Nous ne récupérons pas les rondelles autour du filet. »

Autant Julien que les joueurs du Canadien doivent espérer que l’attaque recommencera à produire dès mardi, quand le Tricolore rendra visite aux Flyers de Philadelphie. Sinon, l’improbable pourrait rapidement devenir l’impossible dans la course aux séries.