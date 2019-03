La Russie réadmise aux Jeux paralympiques

Photo: Kazuhiro Nogi Agence France-Presse

Moscou — La Russie a été réadmise aux Jeux paralympiques vendredi, en vue des Jeux de Tokyo l’an prochain. Le Comité international paralympique a officiellement levé sa suspension après deux ans et demi, mais Moscou sera en probation jusqu’en 2022. Le pays devra soumettre ses athlètes à des tests antidopage supplémentaires avant les compétitions — la facture lui sera d’ailleurs refilée — et les représentants du gouvernement faisant partie du Comité paralympique russe sont automatiquement suspendus. La Russie pourrait devoir payer une facture totale de plus d’un million de dollars, dont 125 000 $ par an pour effectuer des tests antidopage supplémentaires en 2020, 2021 et 2022. La Russie a été suspendue des Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en 2016, et seulement trente de ses athlètes ont participé, sous une bannière neutre, aux Jeux paralympiques de Pyeongchang, l’hiver dernier.